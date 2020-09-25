Забудова виправної колонії на Хуторівці: бачення мерії Львова

Міністерство юстиції збирається найближчим часом продати земельну ділянку на вул. Хуторівка, 2, де знаходиться Львівська виправна колонія №48. Для того, щоб новий власник не забудував 10 га землі виключно житлом, мерія Львова встановила свої вимоги. Відповідне рішення сьогодні, 25 вересня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, Мін’юст хоче виставити на продаж територію виправної колонії №48, що у Львові на вул. Хуторівка, 2. Йдеться про земельну ділянку площею близько 10 га та розташовані на ній будівлі, які є у власності міністерства. Їх планують продати, аби збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній.

Такий намір Мін’юсту занепокоїв місцевих мешканців, які не хочуть, аби на місці колонії «виросли» чергові житлові комплекси, тоді як у мікрорайоні суттєво бракує соціальної інфраструктури.

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Як розповів заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Андрій Москаленко, мерія провела із місцевими мешканцями низку обговорень, тож обидві сторони дійшли до спільного бачення того, що має з’явитися на Хуторівці. Небайдужі жителі вже навіть зібрали більше 1000 підписів.

«Ми прийняли вимоги, які мають бути технічним завданням до конкурсу, тобто ми чітко визначили, що саме має бути на цій території. І саме ці вимоги, а не щось інше мають бути потім закладені у містобудівні умови та обмеження», – сказав Андрій Москаленко.

Відтак виконком встановив, що не менше 65% території (близько 6,5 га) має бути заповнена громадською забудовою: офісними та комерційними приміщеннями, закладами громадського обслуговування, а також школою на 18 класів зі спортивними майданчиками, дитсадком щонайменше на 100 місць.

Ще 10% ділянки мають становити рекреаційні зони (сквер, майданчики для відпочинку).

У рішенні виконавчого комітету вказано, що на вул. Хуторівці, 2 також слід передбачити:

спорткомплекс (мінімальна площа – 3000 кв м);

центр для пенсіонерів (мінімальна площа – 500 кв м);

мистецький центр (мінімальна площа – 250 кв м).

Висота майбутніх будівель не повинна перевищувати 6 поверхів, втім допустимі окремі висотні акценти у вигляді 8-поверхових споруд. Максимальний відсоток забудови для всієї земельної ділянки – 30% (орієнтовно 28 000 кв м).

«Із представниками Міністерства юстиції ми домовились, що напрацюємо умови, які будуть долучені до аукціону, щоб у потенційних покупців не було ілюзій, що там можна буде все забудувати житлом. Вони будуть розуміти, скільки відсотків має становити громадська забудова, школа, басейн та інші об’єкти… Завдання міста і держави – знайти якісного інвестора, а не того, який хоче отримати швидкі гроші. Спорткомплекс, басейн – це теж бізнес, просто він окупиться трохи пізніше. Тому ми й встановлюємо умови, які «відсіють» тих інвесторів, які часто є недобросовісними», – пояснив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Члени виконавчого комітету підтримали всі вищеперелічені вимоги до забудови території виправної колонії, втім висловлювали також й сумніви, що такий інвестор знайдеться.

«Я хочу побачити того інвестора, який погодиться на пропорцію 65% – місту, а 35% – йому. Щоб проєкт окупився і ще щоб школа, садок були комунальними. Будьмо реалістами», – зауважив заступник міського голови з питань безпеки Сергій Бабак.

Після тривалого обговорення члени виконкому проголосували «за» згадані вимоги до забудови території на вул. Хуторівці, 2. Втім у мерії планують продовжити подальші перемовини з Мін’юстом.

Додамо, що виправна колонія №48 на вул. Хуторіка, 2 не функціонує з 2018 року. Засуджених перевели в інші місця відбування покарань, а самі приміщення пустують.

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