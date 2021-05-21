25% житлової забудови. У мерії сказали, що треба звести на місці виправної колонії на Хуторівці

У Львові продадуть на торгах дві ділянки недіючої виправної колонії №48, що на вул. Хуторівка. Аукціон відбудеться 3 червня цьогоріч. Наразі триває прийом заявок на участь в торгах. У мерії наголосили, що майбутні інвестори повинні врахувати позицію міста, аби на майже 13 га території були не лише житлова забудова, а й об’єкти соціальної інфраструктури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Наразі невідомо, хто з інвесторів придбає цю територію і яку забудову там здійснить – чи там облаштують виключно робочі місця, як-от виробництво, офісні центри, спортивні заклади, чи все-таки інвестують у житло та в житлово-громадську забудову.

«Передуючи цим моментам, місто прийняло 25 вересня минулого року рішення виконавчого комітету, згідно з яким, передбачаються певні, умовно, «червоні лінії» та реперні точки майбутньої забудови. Тобто йдеться про те, що житлова забудова має складати не більш як 25% від цих 13 га, а на решті території необхідно збудувати соціальну інфраструктуру. Це можуть бути як муніципальні, так і комерційні заклади, але вони мають бути для того, щоб забезпечити потреби мешканців», – прокоментував Антон Коломєйцев.

Реклама партнерів

За його словами, йдеться про будівництво школи щонайменше на 450-500 учнів, тобто близько 18 класів. Так само пропонується дошкільний навчальний заклад на близько 120 місць. Крім того, це ділянки й під такі соціальні установи, які передбачені державними будівельними нормами, де чітко прописано, якою має бути площа відповідних ділянок.

На території потрібно відновити вуличну мережу з озелененням, облаштувати бульвари. У мерії кажуть, на рекреацію має бути відведено мінімум 10% площі. На решті ж території має бути міксована громадська забудова. Хоча великий комерційний аспект теж не виключений, наприклад, облаштування спортивного центру для цілої частини міста, закладів оптимальної площі для людей старшого віку, і також закладу кульутурного спрямування – медіатеки, бібліотеки тощо.

«Дуже важливо те, що ця ділянка знаходиться на роздоріжжі магістральних вулиць – проспекту Івана Павла ІІ і вул. Стрийської, тому на цьому є прекрасне сполучення з громадським транспортом. Є можливість за 15 хв. доїхати комфортно автобусом чи тролейбусом у центр міста. Це дозволяє активну забудову у використанні робочих місць, офісна забудова, готелі тощо. Тобто місто стоїть за тим, щоб це була міксована забудова, щоб житло, однозначно, не було 100%, а власне у таких межах, як я сказав. Відповідне звернення міський голова скеровував у Мін’юст. Нас дуже турбує те, щоб нас почули, і до всіх учасників аукціону, який відбудеться 3 червня, було донесене бачення міської ради і відповідні умови, які були зафіксовані у рішенні виконкому», – додав посадовець.

Зазначимо, що викоанвчий комітет ЛМР у вересні 2020 року прийняв рішення про формування на території Львівської виправної колонії № 48 (вул. Хуторівка, 2) об’єктів громадського обслуговування та соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, виправна колонія №48 перебуває у власності Мін’юсту. Ще у вересні 2020 року у міністерстві заявили про намір виставити на продаж територію колонії на Хуторівці. Земельну ділянку та будівлі, що розташовані на території планують продати, аби збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній.

Торік у вересні у міськраді Львова встановила свої вимоги, аби новий власник не забудував 10 га землі виключно житлом. Мерія передбачила, що не менше 65% території (близько 6,5 га) має бути заповнена громадською забудовою: офісними та комерційними приміщеннями, закладами громадського обслуговування, а також школою на 18 класів зі спортивними майданчиками, дитсадком щонайменше на 100 місць. Ще 10% ділянки мають становити рекреаційні зони (сквер, майданчики для відпочинку).

Додамо, що виправна колонія №48 на вул. Хуторіка, 2 не функціонує з 2018 року. Засуджених перевели в інші місця відбування покарань, а самі приміщення пустують.

Раніше виправну колонію виставили на аукціон, що відбудеться 3 червня 2021 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook