У Мін’юсті анонсували продаж Львівської виправної колонії №48

Міністерство юстиції анонсувало продаж Львівської виправної колонії № 48, що на вулиці Хуторівка, 2, вже цієї осені. Про це у відео, опублікованому у Facebook, розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Зазначимо, на сьогодні Львівська виправна колонія № 48 не функціонує. З 2018 року засуджені переведені у інші виправні заклади

«Ще у 2017 році було прийнято рішення заморозити цю установу. У лютому 2018 році з виправної колонії був вивезений останній засуджений. Зараз ця установа схожа на голлівудський фільм, де описується апокаліпсис», – зазначив Денис Малюська.

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Він переконаний, що для потенційного інвестора цей об’єкт буде дуже цікавий.

«По-перше, дуже непогане місце розташування, це недалеко від центру Львова. Площа величезна, понад 10 гектарів. Тут близько 40 різних будівель. І загальна їх площа – більше 42 тисяч квадратних метрів. Є усі інженерні мережі: електроенергія, каналізація, водовідведення», – зазначив міністр юстиції.

Він уточнив, що буде третій лот Мін’юсту з «великого розпродажу в’язниць». Об’єкт на вулиці Хуторівка, 2, буде запропонований до продажі вже цієї осені.

Малюська додав, що установа коштуватиме «недешево». Також він закликав усіх зацікавлених осіб звертатися до Мін’юсту з питаннями.

розпродаж в‘язниць продовжується)деталі про наступний лот – у відео. Posted by Denis Malyuska on Saturday, September 5, 2020

Як повідомляв Львівський портал, на початку серпня Міністерство юстиції анонсувало «великий розпродаж в’язниць».