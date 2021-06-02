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Кабмін «підкинув» ще 1,4 млрд грн на карантинні виплати підприємцям

Наталя Дуляба

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Кабінет Міністрів виділив додатково 1,4 млрд грн на одноразові допомоги ФОПам, які змушені були призупинити свою роботу під час посиленого карантину навесні. Про це йдеться в постанові уряду №543 від 31 травня.

Так, Кабмін вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду-2021 і передав Мінсоцполітики додаткові 1,4 млрд грн на одноразові виплати підприємцям по 8000 грн.

Тепер Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом має ще погодити передачу цих бюджетних призначень із профільним комітетом Верховної Ради.

А Міністерство фінансів своєю чергою повинне внести зміни до розпису державного бюджету.

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Нагадаємо, через весняну хвилю Covid-19 щонайменше половину областей України перевели у «червону» зону епіднебезпеки, де діє найжорсткіший карантин. Відтак свою звичну роботу змушені були призупинити сфера торгівлі і громадського харчування, заклади культури, спортивні та розважальні установи.

Тому наприкінці березня Верховна Рада вирішила підтримати бізнес і виплатити йому по 8000 грн «карантинної» допомоги. Кошти почали виплачувати наприкінці квітня.

Загалом на такі виплати Україна передбачила 1,4 млрд грн. Станом на середину травня бізнес отримав таких виплат на понад 1 млрд грн.

Водночас Львівський портал писав, що «карантинні» 8000 грн спричинили ажіотаж серед підприємців, тож передбаченого фінансування на всіх може не вистачити.

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