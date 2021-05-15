Бізнес вже отримав «карантинних» допомог на мільярд гривень, – Шмигаль

На виплату «карантинних» допомог бізнесу, який призупинив свою роботу на час карантину у «червоній» covid-зоні, Україна вже витратила понад 1 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Через весняну хвилю Covid-19 щонайменше половину областей України перевели у «червону» зону епіднебезпеки, де діє найжорсткіший карантин. Через це свою звичну роботу змушені були призупинити сфера торгівлі і громадського харчування, заклади культури, спортивні та розважальні установи.

Відтак наприкінці березня Верховна Рада вирішила підтримати бізнес і виплатити йому по 8000 грн «карантинної» допомоги. Кошти почали виплачувати наприкінці квітня.

«Держава вже виплатила понад 1 млрд грн людям та бізнесу, який перебував у червоних карантинних зонах», – наголосив Денис Шмигаль.

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Зазначимо, що «карантинні» 8000 грн спричинили ажіотаж серед підприємців. Загалом на такі виплати Україна передбачила 1,4 млрд грн. Заявки на ці виплати підприємці можуть подавати до 19 травня.

Нагадаємо, що Львівська область у «червоній» зоні перебувала з 25 березня до 25 квітня.

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