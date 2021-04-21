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Через ажіотаж «карантинних» 8 тисяч може на всіх не вистачити

Ольга Денисяка

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На отримання карантинної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців та найманих працівників станом на 21 квітня подали заявки 206 тисяч людей, що перевищує очікувану кількість заявників, на яких розраховував Мінфін. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на сторінці у Facebook, що станом на ранок 21 квітня 206 тисяч людей подали заявки на отримання 8 тис. грн допомоги.

Зазначимо, що реєстрація для отримання фінансової компенсації від держави стартувала з 19 квітня, тобто понад 200 тисяч заявок від підприємців та найманих працівників надійшло всього за два дні.

Водночас Міністерство фінансів України напередодні  оголосило про очікування, що послугою скористаються 175 тисяч громадян. На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень.

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Прем’єр додав, що підприємці та наймані працівники у регіонах, які були у «червоній» зоні, але станом на початок поточного тижня вийшли з неї, все одно зможуть податись на програму державної допомоги.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада прийняла закон щодо підтримки бізнесу, який змушений призупинити свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах. Підприємцям мають гарантовано виплатити по 8000 грн із держбюджету. Також місцева влада може давати додаткові доплати бізнесу.

Раніше в уряді заявляли, що перші допомоги розміром 8000 грн ФОПам і найманим працівникам почнуть виплачувати вже у квітні. Про те, як подати заявку, аби отримати карантинні 8 тисяч гривень читайте за цим посиланням.

Додамо, що Львівська область у «червоній» зоні перебуває з 25 березня.

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