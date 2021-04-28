Підприємцям почали виплачувати «карантинні» 8 тисяч

Підприємці та наймані працівники, які постраждали через посилення карантину у їхньому регіоні, почали отримувати виплати по 8 тисяч гривень допомоги. Мінфін вже переказав на рахунки тих, хто подали заявки в перші дні, 200 мільйонів гривень. Про це повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає Урядовий портал.

Станом на 28 квітня понад 300 тисяч підприємців та найманих працівників, діяльність яких була призупинена через введення червоної зони, вже подали заявки, аби отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

«Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним. Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до «червоної» зони», – зазначив Ігор Петрашко.

Як повідомляв Львівський портал, у Мінфіні очікували, що заявки подадуть 175 тисяч людей, а лише за два дні надійшло понад 200 тисяч таких заяв.

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Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада прийняла закон щодо підтримки бізнесу, який змушений призупинити свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах. Підприємцям мають гарантовано виплатити по 8000 грн із держбюджету. Також місцева влада може давати додаткові доплати бізнесу.

Про те, як подати заявку, аби отримати карантинні 8 тисяч гривень читайте за цим посиланням.

Додамо, що Львівська область у «червоній» зоні перебувала з 25 березня до 25 квітня.

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