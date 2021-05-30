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В Україні – понад 1700 нових хворих на коронавірус

Юлія Осим

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Станом на ранок неділі, 30 травня, в Україні підтверджено 2 201 472 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1 703 нових хворих, ще 84 особи померли. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Упродовж 29 травня в Україні провели 32 490 тестувань, з яких 1 703 виявились COVID-позитивними. Серед нових хворих – 85 дитини та 10 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 330 осіб.

Найбільше підтверджених випадків за добу виявили підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (+257) Харківській (+143), Миколаївській (+127), Київській (+122) областях та м. Київ (+96).

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За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 201 472 українців. Від ускладнень інфекції померли 50 472 особа (+84 за добу). Натомість побороли недугу 2 036 148 людей (+5 733 за добу).

Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у міністерстві прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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