У стаціонарах Львівщини – понад 800 пацієнтів з коронавірусом

Минулої доби, 29 травня, у лікарні Львівщини госпіталізували 36 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Станом на ранок неділі завантаженість ліжок становить більше 17%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
У реанімації перебуває 102 пацієнти, з них 26 осіб підключені до апаратів ШВЛ.
Станом на 30 травня у стаціонарах Львівщини перебуває 837 (17,32 %) хворих, з них:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 75
- у Центрі легеневого здоров’я – 57
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 71
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 2
- у ЛОКЛ – 15
- у ЛШМД – 95
- у 1–й МКЛ – 29
- у 5–й МКЛ – 38
- у 8–й МКЛ – 43
- у 1–му пологовому будинку – 5
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 0
- у Стрийській міській лікарні – 80
- у Стебницькій міській лікарні – 43
- у Рудківській лікарні – 56
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 22
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 27
- у Сокальській ЦРЛ – 20
- у Жовківській ЦРЛ – 22
- у Жидачівській ЦРЛ – 14
- у Самбірській ЦРЛ – 30
- у Буській ЦРЛ – 32
- у Пустомитівській ЦРЛ – 10
- у Перемишлянській ЦРЛ – 38
- у Старосамбірській ЦРЛ – 13
За минулу добу у Львівській області виявили 48 нових хворих на коронавірус.
Зазначимо, що за період пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 135 589 осіб. Померли 3 557 людей. Одужали 129 097 осіб.
Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 4 травня – лише 48 випадків.
Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.
Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.
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Юлія Осим