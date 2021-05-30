У стаціонарах Львівщини – понад 800 пацієнтів з коронавірусом

Минулої доби, 29 травня, у лікарні Львівщини госпіталізували 36 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Станом на ранок неділі завантаженість ліжок становить більше 17%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У реанімації перебуває 102 пацієнти, з них 26 осіб підключені до апаратів ШВЛ.

Станом на 30 травня у стаціонарах Львівщини перебуває 837 (17,32 %) хворих, з них:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 75

у Центрі легеневого здоров’я – 57

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 71

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 2

у ЛОКЛ – 15

у ЛШМД – 95

у 1–й МКЛ – 29

у 5–й МКЛ – 38

у 8–й МКЛ – 43

у 1–му пологовому будинку – 5

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 0

у Стрийській міській лікарні – 80

у Стебницькій міській лікарні – 43

у Рудківській лікарні – 56

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 22

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 27

у Сокальській ЦРЛ – 20

у Жовківській ЦРЛ – 22

у Жидачівській ЦРЛ – 14

у Самбірській ЦРЛ – 30

у Буській ЦРЛ – 32

у Пустомитівській ЦРЛ – 10

у Перемишлянській ЦРЛ – 38

у Старосамбірській ЦРЛ – 13

За минулу добу у Львівській області виявили 48 нових хворих на коронавірус.

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Зазначимо, що за період пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 135 589 осіб. Померли 3 557 людей. Одужали 129 097 осіб.

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.

Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

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