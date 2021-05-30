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У стаціонарах Львівщини – понад 800 пацієнтів з коронавірусом

Юлія Осим

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Минулої доби, 29 травня, у лікарні Львівщини госпіталізували 36 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Станом на ранок неділі завантаженість ліжок становить більше 17%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У реанімації перебуває 102 пацієнти, з них 26 осіб підключені до апаратів ШВЛ.

Станом на 30 травня у стаціонарах Львівщини перебуває 837 (17,32 %) хворих, з них:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 75
  • у Центрі легеневого здоров’я – 57
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 71
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 2
  • у ЛОКЛ – 15
  • у ЛШМД – 95
  • у 1–й МКЛ – 29
  • у 5–й МКЛ – 38
  • у 8–й МКЛ – 43
  • у 1–му пологовому будинку – 5
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ  «Укрзалізниця» – 0
  • у Стрийській міській лікарні – 80
  • у Стебницькій міській лікарні – 43
  • у Рудківській лікарні – 56
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 22
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 27
  • у Сокальській ЦРЛ – 20
  • у Жовківській ЦРЛ – 22
  • у Жидачівській ЦРЛ – 14
  • у Самбірській ЦРЛ – 30
  • у Буській ЦРЛ – 32
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 10
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 38
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 13

За минулу добу у Львівській області виявили 48 нових хворих на коронавірус.

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Зазначимо, що за період пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 135 589 осіб. Померли 3 557 людей. Одужали 129 097 осіб.

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.

Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

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