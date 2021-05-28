В Україні – понад 3 тисячі нових випадків Covid

Станом на ранок п’ятниці, 28 травня, в Україні підтверджено 2 196 673 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 3 306 нових хворих, ще 156 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 27 травня в Україні провели 60 563 тестувань, які виявили 3 306 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 169 дітей та 77 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 402 осіб.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили 2 196 673 людей. Від ускладнень інфекції померло 50 232 особа (+156 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 020 216 людей (+13 298 за останню добу).

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Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у міністерстві прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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