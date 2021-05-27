За вихідні у центрі вакцинації на «Арені Львів» планують щепити близько 1000 осіб

29 травня на стадіоні «Арена Львів» розпочне роботу перший в Україні центр вакцинації населення. Протягом вихідних там зможуть провакцинуватись особи, старші 60 років, котрі зареєструвались у додатку «Дія». Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Вакцинацію проти коронавірусу проводитимуть у суботу та неділю з 10-ої до 19-ої години на стадіоні «Арені Львів». Дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00). Протягом вихідних планують щепити до тисячі осіб.

Регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області розповів Олег Когут повідомив, що щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac. Ця вакцина є інактивованою, тобто, діє, використовуючи вбиті частинки вірусу, тренуючи таким чином імунітет. Такий спосіб виготовлення вакцини активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб, зокрема, так діють вакцини проти дифтерії, гепатиту B і поліомієліту. Перевозити та зберігати вакцину можна при температурі 2-8°C. Вакцина CoronaVac випускається в однодозових флаконах.

Новостворений центр матиме все обладнання для проведення таких щеплень. За дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 (носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук тощо) будуть слідкувати відповідальні особи та волонтери.

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«Станом на зараз ведуться підготовчі роботи щодо організації Центру. Вже створена група осіб, які обдзвонюватимуть мешканців міста та області, старших 60 років, зареєстрованих у додатку «Дія». Вакцинація – це єдиний шлях здолати пандемію вже зараз, а не чекати далекого майбутнього», – наголосив Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Додамо, проведення щеплень осіб з додатку «Дія» у Центрах вакцинації у вихідні дні – це пілотний проєкт МОЗу, який реалізується за дорученням Президента України. Проєкт стартує на разі у трьох містах України – у Львові, Києві та Одесі.

Нагадаємо, загалом щеплення проти Covid-19 отримали вже більше 74 тисячі мешканців Львівщини. Їх безкоштовно роблять спеціально підготовлені мобільні бригади.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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