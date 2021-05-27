Постачальники газу назвали тарифи на червень для населення

Газопостачальні компанії оприлюднили базові річні та місячні тарифи на червень 2021 року. Так, місячні пропозиції компаній стартують від 7,99 грн за кубометр і сягають 11,89 грн за кубометр. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі консультаційного центру для населення «ГазПравда».

«Станом на 11:00 26 травня місячні пропозиції компаній стартують від 7,99 грн за кубометр і сягають 11,89 грн за кубометр. Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр», – інформують у «ГазПравді».

У постачальників ТОВ «ЙЕ енергія», ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» річна і місячна ціни співпадають і дорівнюють: 7,99, 8,09 та 11,22 грн за кубометр.

У більшості компанії місячна ціна на червень 2021 року є нижчою, ніж річна пропозиція. Для прикладу, у ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» різниця сягає 5 грн за кубометр (8,50 грн у червні проти 13,50 грн – річна ціна).

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Зауважимо, що «Львівгаззбут» у червні не змінювали місячної ціни у порівнянні з травнем. Місячна пропозиція газзбуту становить 7,99 грн за кубометр. ТОВ «Львівенергозбут» пропонує 8,20 гривні за кубометр газу.

Нагадаємо, за умовами дії базових річних тарифних планів, ціни на газ протягом 12 місяців можуть змінюватися лише в бік зниження. З 1 травня саме річні пропозиції діють як базові. Всіх споживачів, які раніше користувалися місячними пропозиціями, постачальники автоматично перевели на річні продукти.

Нагадаємо, Україна в ручному режимі знижує тариф на газ для населення. Відтак вже із 1 лютого платіжки стануть на понад 30% меншими від сьогоднішньої ринкової ціни.

Додамо, уряд планує розробити річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це повинно захистити непередбачуваних зростань цін.

У «Львівгазі» також сказали, скільки платитимуть споживачі, які не використовували газ.

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