1 червня стартує третій етап ремонту вулиці Шевченка. Як курсуватиме транспорт?

З 1 червня розпочнеться третій етап реконструкції вул. Шевченка: на відрізку від вул. Я. Мудрого до вул. Залізничної. У зв’язку з цим ділянка вулиці буде перекрита для руху транспорту, а низка міських автобусних маршрутів курсуватимуть зі змінами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого, третій етап ремонту вулиці Шевченка триватиме приблизно рік.

«Плануємо, що до кінця літа буде відновлено проїзд від вул. Залізничної до вул. Єрошенка. Тоді буде можливість об’їзду через вул. Єрошенка по вул. Золотій на вул. Липинського або на вул. Клепарівську. Проєктом реконструкції вулиці передбачено заміна дорожнього одягу, трамвайних колій і тротуарів, реконструкція всіх інженерних мереж, відведення дощової каналізації, влаштування велосипедних доріжок і зелених зон, та облаштування місць для паркування», – розповів Андрій Білий.

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Також він додав, що зараз розробляється проєкт четвертого етапу ремонту вул. Шевченка – від вул. Левандівської до вул. Татарбунарської, та проєкт реконструкції вул. Залізничної – від вул. Шевченка до вул. Городоцької. Розробка цих проєктів буде завершена наступного року.

За інформацією управління транспорту ЛМР, у зв’язку із зміною організації дорожнього руху внаслідок проведення третього етапу реконструкції вул. Шевченка, міські автобусні маршрути № 17 та № 61 тимчасово курсуватимуть зі зміненою схемою руху.

Міський автобусний маршрут № 17, який курсує із вул. Рудненської до вул. Миколайчука здійснюватиме об’їзд наступними вулицями:

у напрямку руху з мікрорайону «Левандівка»:

вул. Левандівська – нова розв’язка (квазікільце) – вул. Залізнична – вул. Ясна – вул. Комарова – вул. Сорохтея – вул. Бортнянського – вул. Юнаківа – вул. Шевченка – далі за маршрутом;

у зворотному напрямку:

вул. Шевченка – вул. Юнаківа – вул. Бортнянського – вул. Сорохтея – вул. Комарова – вул. Ясна – вул. Залізнична – нова розв’язка (квазікільце) – вул. Шевченка – вул. Левандівська – далі за маршрутом.

Міський автобусний маршрут № 61, який курсує із с. Підрясне до с. Підбірці, здійснюватиме об’їзд наступними вулицями:

у напрямку руху з мікрорайону Рясне:

вул. Шевченка – вул. Ковча – вул. Винниця – вул. Тунельна – вул. Варшавська – пр. В. Чорновола – пл. Різні – далі за маршрутом;

у зворотному напрямку:

пл. Різні – пр. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Винниця – вул. Ковча – вул. Шевченка – далі за маршрутом.

Нагадаємо, вул. Т. Шевченка почали ремонтувати торік наприкінці січня. Всі роботи виконують у три черги, перша із них – облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Його відкрили у середині серпня.

Додамо, реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

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