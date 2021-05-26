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Facebook почав маркувати підконтрольні російські ЗМІ

Артем Журавльов

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Соціальна мережа Facebook почала позначати сторінки російських засобів масової інформації, які контролюються режимом кремля. Відповідне маркування почало з’являтися від 25 травня на публікаціях чотирьох ЗМІ: «РИА новости», Russia Tоday (RT), Ruptly і Sputnik, повідомляє Львівський портал.

«Цей ЗМІ контролює держава Росія», – саме таким чином компанія Facebook попереджає користувачів про можливість викривленої інформації під постами пропагандитських сторінок.

«Компанія Facebook позначила це видавця, оскільки вважає, що він може частково або повністю перебувати під редакційним контролем із боку держави Росія», – йдеться у повідомленні Facebook.

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У Facebook пояснюють, що притримуються високих стандартів прозорості цих сторінок, оскільки вважає, що вони займаються державною пропагандою.

Як відомо, більшість російських телеканалів були заборонені в Україні ще в 2014 році під час активної фази агресії РФ проти України.

Як писав Львівський портал, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака.

Із 24 квітня YouTube заблокував канали 112, Newsone та ZIK в Україні.

Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчукакупив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

У 2018 році Козак отримав корпоративні права на канал NewsOne. Щодо телеканалу 112, то його фактичним власником є  Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції).

Активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та NewsOne є явними рупорами країни-агресора в Україні.

На початку 2019-го NewsOne штрафували за «мову ворожнечі». Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про «фашизм і націонал-соціалізм» керівництва України та частини населення тощо.

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