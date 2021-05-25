За добу на Львівщині госпіталізували 78 хворих на коронавірус

Станом на ранок вівторка, 25 травня, у стаціонарах Львівської області лікують 1122 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить 23%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 78 хворих на Covid-19, ще 283 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1122 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежить 116 людей, в тому числі 32 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 23,22%.

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Хворих на коронавірус лікують:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 80

у Центрі легеневого здоров’я – 93

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 94

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 4

в обласній клінічній лікарні – 20

у лікарні швидкої допомоги Львова – 118

у 1 міській клінічній лікарні – 39

у 5 міській клінічній лікарні – 43

у 8 міській клінічній лікарні – 52

у 1-му пологовому будинку – 9

у Львівській лікарні «Укрзалізниці» –8

у Стрийській міській лікарні –103

у Стебницькій міській лікарні –60

у Рудківській лікарні –69

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи –35

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні –30

у Сокальській центральній районній лікарні –25

у Жовківській центральній районній лікарні –29

у Жидачівській центральній районній лікарні –36

у Самбірській центральній районній лікарні –43

у Буській центральній районній лікарні –46

у Пустомитівській центральній районній лікарні –16

у Перемишлянській центральній районній лікарні –39

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 31

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили вчора, 24 травня, – лише 41 випадок. Проте сьогодні вже виявили більше хворих – 214 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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