За добу на Львівщині госпіталізували 78 хворих на коронавірус

Станом на ранок вівторка, 25 травня, у стаціонарах Львівської області лікують 1122 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить 23%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 78 хворих на Covid-19, ще 283 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1122 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежить 116 людей, в тому числі 32 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.
Завантаженість лікарень зараз становить 23,22%.
Хворих на коронавірус лікують:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 80
- у Центрі легеневого здоров’я – 93
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 94
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 4
- в обласній клінічній лікарні – 20
- у лікарні швидкої допомоги Львова – 118
- у 1 міській клінічній лікарні – 39
- у 5 міській клінічній лікарні – 43
- у 8 міській клінічній лікарні – 52
- у 1-му пологовому будинку – 9
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» –8
- у Стрийській міській лікарні –103
- у Стебницькій міській лікарні –60
- у Рудківській лікарні –69
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи –35
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні –30
- у Сокальській центральній районній лікарні –25
- у Жовківській центральній районній лікарні –29
- у Жидачівській центральній районній лікарні –36
- у Самбірській центральній районній лікарні –43
- у Буській центральній районній лікарні –46
- у Пустомитівській центральній районній лікарні –16
- у Перемишлянській центральній районній лікарні –39
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 31
Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили вчора, 24 травня, – лише 41 випадок. Проте сьогодні вже виявили більше хворих – 214 випадків.
Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.
Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.
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Ольга Денисяка