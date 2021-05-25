Що робити, якщо в пацієнта у лікарні вимагають гроші за безкоштовні послуги

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що робити пацієнтам, коли у лікарні вимагають гроші за послуги й медикаменти, за які сплачує держава. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Які послуги та ліки для пацієнта є безоплатними?

Михайло Радуцький зазначає, що послуги, які входять до програми медичних гарантій (ПМГ), для громадян України є безоплатними. Адже ПМГ покриває усі види медичної допомоги – первинну, амбулаторну, госпіталізацію, хірургічні операції, реабілітацію, паліативну допомогу. Повний перелік безоплатних послуг є на сайті НСЗУ. Також уточнити цю інформацію можна за номером телефону 16-77.

«Щоб отримати медичну допомогу безоплатно, пацієнту потрібне направлення лікаря, з яким укладена декларація, або лікуючого лікаря. Направлення не потрібне до стоматолога, нарколога, гінеколога, психіатра і фтизіатра. Екстрена медична допомога надається у будь-якому випадку – без направлення та декларації», – зауважує Михайло Радуцький.

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Медичні препарати у лікарні можуть бути двох видів: або з Національного переліку лікарських засобів, або з переліку централізованих закупівель. До першого входять найбільш відомі ліки, перевірені та з доведеною ефективністю. Вони безоплатні для пацієнта. До другого – вартісні медичні препарати. Зокрема, для лікування онко- та орфанних захворювань. Інформацію щодо наявності препаратів у лікарні можна дізнатися на сайті медзакладу, інформаційному стенді, у головного лікаря чи на сайті eliky.in.ua. Ці препарати також для пацієнта безоплатні.

Куди звертатися пацієнтам, якщо в них вимагають кошти?

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я нації наголошує: якщо у закладі, який має договір із НСЗУ, вам безпідставно відмовили у наданні послуги чи вимагали гроші, скаргу можна подати через електронну форму на сайті НСЗУ або за телефоном 16-77.

«У скарзі потрібно вказати назву лікарні, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові посадової особи, яка відмовилася надати допомогу, вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали. Важливо вказати, чи була здійснена така оплата або чи були куплені ліки, розхідні матеріали», – пояснює Михайло Радуцький.

Чи реагує на скарги НСЗУ?

Після звернення, як зазначає Михайло Радуцький, НСЗУ розглядає скаргу – звертається до медичного закладу із проханням надати пояснення ситуації. Якщо випадок підтверджується, то НСЗУ просить повернути пацієнту кошти, які він витратив. Михайло Радуцький навів декілька прикладів за останній рік, коли пацієнту повертали кошти.

30 тис грн за лікування «ковіду» у Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центрі;

57 тис грн за лікування інфаркту у приватному закладі Одеси, який має договір з НСЗУ;

4,7 тис грн при кесаревому розтині у Білгород-Дністровській багатопрофільній міській лікарні;

3,5 тис грн за лікування «ковіду» у Кам’янській міській лікарні №7;

793 грн за послуги гемодіалізу в Обласній дитячій лікарні Харкова;

610 грн за діагностичне обстеження у Луганському обласному онкологічному диспансері.

«Якщо головний лікар не реагує, то направляється лист до правоохоронних органів. В цілому з 10 червня минулого року до 23 квітня поточного НСЗУ подала 55 запитів до Нацполіції. Відкрито 3 кримінальні провадження, розпочаті 2 досудових розслідування. До прокуратури подали 35 запитів – відкрито 8 кримінальних проваджень. Медзаклад, в якому вимагали гроші з пацієнта, також ризикує втратити договір з НСЗУ та залишитися без фінансування з бюджету», – пояснює голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я нації.

Які послуги можуть бути платними?

Разом з тим він зазначає, що комунальні та державні заклади охорони здоров’я мають право надавати пацієнтам платні послуги, які не входять до ПМГ. Їхня оплата здійснюється у вигляді офіційних платежів за тарифами, затвердженими органом місцевого самоврядування. Також платним може бути звернення без направлення сімейного лікаря.

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