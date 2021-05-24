Де у Львові можна обміняти старі квитки на проїзд в електротранспорті

З 27 травня почнуть діяти нові тарифи на проїзд у електротранспорті Львова. Львів’яни, котрі до четверга не встигнуть використати заздалегідь придбані квитки на проїзд, зможуть до 10 червня їх обміняти. Про це інформує пресслужба ЛКП «Львівелектротранс»

Як повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо, з 27 травня вступають у дію нові тарифи на проїзд в електротранспорті. Вартість разового квитка у водія тепер становитиме 10 гривень, у пунктах продажу – 9 гривень, а через електронні сервіси – 8 грн 50 коп. Пільговий квиток у водія коштуватиме 5 грн, а у пунктах продажу – 4 грн.

Обмін дійсних проїзних документів на нові триватиме до 10 червня за адресою – м. Львів, вул. Сахарова, 2, у відділі зборів ЛКП «Львівелектротранс» на першому поверсі та у квитковому кіоску на вулиці Княгині Ольги (кінцева трамвайного маршруту № 3). Обміняти можна старі квитки, придбані раніше, на квитки за новою вартістю з доплатою різниці.

З будь-яких запитань щодо роботи електротранспорту варто звертатися на гарячу лінію «Львівелектротранс» 0-800-300-055.

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Додамо, вартість проїзду з 27 травня зростає до 10 грн і у автобусах Львова.

Нагадаємо, наприкінці лютого приватні перевізники активно заговорили про підняття вартості проїзду у львівських маршрутках вдвічі – зі 7 до 14 грн. Причиною такої ціни, за їхніми словами, є збиткова робота під час пандемії, а також відсутність обіцяних доплат за 2020 рік від мерії Львова.

Відразу після автобусних перевізників про підняття тарифів згадали й в «Львівелектротрансі». На підприємстві заявляли, що економічно обґрунтований тариф мав би становити 12,43 грн.

Додамо, що чинні наразі тарифи на проїзд у львівських маршрутках встановили на початку 2019 року, а в електротранспорті – на початку 2020-го.

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