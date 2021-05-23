СБУ взялася за плівки з розмовами Медведчука, опубліковані журналістами

У Службі безпеки заявили, що справжність матеріалів розслідування Bihus.Info про дії Віктора Медведчука в період з 2014 по 2018 рік перевіряють фахівці. Про це спікер СБУ Артем Дехтяренко заявив в ефірі телеканалу Дом.

Розслідувачі Bihus.info 17 травня оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.

За словами спікера СБУ, експерти вивчають автентичність вказаних записів.

Водночас Дехтяренко запевнив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора, який відбувся 11 травня, була оприлюднена не вся наявна у слідчих інформація, а лише та, яку можна розголосити на даний момент.

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Він наголосив, що стосовно Медведчука існують й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, але ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

«З огляду на те, що слідчі дії досі продовжуються, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо», – процитувала Дехтяренка.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у ніч на 3 лютого в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими воли літали в Росію.

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