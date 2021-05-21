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В Україні – майже 5 тисяч нових хворих на Covid

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 21 травня, в Україні підтверджено 2 175 382 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 984 нових хворих, ще 202 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 20 травня в Україні провели 62 577 тестувань, які виявили 4 984  нових випадків Covid. Серед нових хворих – 278 дітей та 97 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 785 осіб.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили 2 175 382 людей. Від ускладнень інфекції померло 49 101 особа (+202 за останню добу). Натомість побороли недугу 1 929 039 людей (+12 845 за останню добу).

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Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у міністерстві прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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