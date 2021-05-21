На Галицькій митниці викрили схему отримання хабарів з власників «євроблях»

Посадовця Галицької митниці та двох колишніх співробітників органів поліції викрили на схемі із «євробляхами». Зловмисники вносили неправдиві відомості до бази даних митниці. Усе це – щоб власники авто на єврономерах уникнули відповідальності за відсутність «транзиту». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Встановлено, що зловмисники підбурювали жителя Львівщини дати хабар митному інспектору. Метою було внесення фіктивних відомостей до бази даних митниці, аби власник автомобіля на єврономерах уникнув відповідальності за порушення транзиту.

Також правоохоронці з’ясували, що в митника «просили» внести фіктивні відомості у базу даних щодо виїзду «євробляхи» за межі території України у Польщу, без фактичного виїзду вказаного транспортного засобу. До оборудки залучили третю особу, яка мала передати правоохоронцю хабар у $1300.

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Правоохоронці затримали зловмисників після отримання другої частини хабара 900 доларів США, які вони в подальшому планували передати службовцю митниці.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368, ч.4 ст.27 – ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі проводяться обшуки на безпосередньому митному пості та за місцем проживання осіб. Додатково перевіряється причетність працівників митниці до протиправної діяльності.

Львівський портал повідомляв, що на початку квітня РНБО ввела санкції проти найбільших українських контрабандистів, серед них – двоє львів’ян. Паралельно почалась «зачистка» й на митниці: більше сотні митників відсторонили від займаних посад, при цьому 46 із них – це працівники Галицької митниці.

Нагадаємо, до кінця 2019 року на Львівщині діяла Львівська митниця ДФС, яка припинила свою роботу через реорганізацію. Натомість була створена Галицька митниця, до складу якої увійшли Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.

Втім зараз знову відбувається реорганізація Галицької митниці, аби відділити Львівську митницю як окремий підрозділ, зона діяльності якого поширюватиметься виключно на територію Львівщини.

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