Львів візьме 390 млн грн кредиту

У четвер, 20 травня, депутати Львівської міської ради підтримали отримання двох позик на загальну суму 390 млн грн у державних банках «Укргазбанку» та «Державному Експортно-Імпортному банку України». Ці кошти планують залучити до фінансування бюджету розвитку Львівської МТГ. За відповідну ухвалу із правками проголосувало 44 депутати, передає Львівський портал.

За словами директорки департаменту економічного розвитку Ірини Кулинич, кредитні лінії планують відкрити у двох державних банках – в «Укргазбанку» на суму 220 млн грн і в «Укрексімбанку» на суму 170 млн грн. Їх повинні скерувати до фінансування бюджету розвитку Львівської МТГ.

«Пропонується здійснити у 2021 році внутрішні запозичення до бюджету Львівської МТГ на суму 390 млн грн. Насамперед мета запозичень – залучення коштів до фінансування бюджету розвитку Львівської МТГ. Пропонується відкрити кредитні лінії у двох державних банках – в «Укргазбанку» на суму 220 млн грн і в «Укрексімбанку» на суму 170 млн грн. У відповідний проєкт ухвали ми вносимо технічні правки, відповідно до скерованих листів банків», – повідомила Ірини Кулинич.

Посадовиця зазначила, що «Укргазбанк» погодився надати Львову кредит під 11,3% річних, а «Укрексімбанк» – під 11,58% річних. Ірина Кулинич уточнила, що відсотки пропонуються відповідно до ставки Національного банку України, плюс маржа і розмір відсотків річних не більше 17%. Кредит у державних банках візьмуть на 5 років.

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«Якщо ми ці кредити не візьмемо, то просто зупинимось, перестанемо платити по боргах, причому за роботи, що виконані півтора-два роки тому. Тому я б дуже просив представників виконавчих органів, депутатів: давайте будемо думати, перед тим як придумувати будувати великі та глобальні речі, звідки брати гроші», – зазначив депутат Львівської міськради Петро Адамик.

Нагадаємо, наприкінці березня Львівська МТГ отримала бюджет розвитку. Загальний обсяг його становить понад 3 мільярди гривень. Кошти скерують не лише на місто Львів, але на усі населені пункти, що увійшли до Львівської МТГ.

Як писав Львівський портал, мерію Львова звинуватили у несправедливому розподілі коштів на ремонти у населених пунктах, до увійшли до складу Львівської МТГ.

Додамо, у 2020 році коронавірус забрав у Львова 1 млрд грн. Раніше Андрій Садовий говорив, що найбільше у 2021 році може постраждати бюджет розвитку. Втім мер сподівався на випуск нових облігацій, які, власне, можуть дати додатковий фінансовий ресурс.

До слова, що Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги місто буде до 2041 року.

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