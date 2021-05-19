5 138 нових хворих, ще 227 осіб померло: ситуація з Covid в Україні

Станом на ранок середи, 19 травня, в Україні підтверджено 2 165 233 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 5138 нових хворих, ще 227 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 18 травня в Україні провели 77 685 тестувань, які виявили 5138 випадків Covid. Серед нових хворих – 260 дітей та 187 медпрацівників. Кількість активних хворих становить 21 7091 особа.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили 2 165 233 людей. Від ускладнень інфекції померло 48696 осіб (+227 за останню добу). Натомість побороли недугу 1 899 446 людей (+17 102 за останню добу).

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Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у міністерстві прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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