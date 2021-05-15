У «Слузі народу» сказали, чому Степанов йде з посади і хто його може замінити

Керівник фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія прогнозує, що після звільнення Максима Степанова Міністерство охорони здоров’я очолить головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Найімовірнішим кандидатом [на посаду міністра охорони здоров’я] є пан Ляшко», – сказав Арахамія ввечері 14 травня на «Свободі слова Савіка Шустера».

Говорячи про причини відставки Степанова, він назвав низькі темпи вакцинації. За словами голови фракції, в процес закупівлі вакцин довелося втручатися особисто президенту і голові його офісу.

«Вони неодноразово чули зворотний зв’язок, що наше міністерство, на жаль, зверталося трохи пізніше, ніж інші, у зв’язку з цим є такі затримки з постачанням», – зазначив Давид Арахамія.

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«Хочу наголосити: Ляшко опікувався карантином і всіма цими тестами, там є багато результатів, а вакцинацію взяв на себе особисто Степанов і, мені здається, не впорався», – додав депутат.

Як писав Львівський портал, напередодні прессекретар голови парламенту повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова та ще двох міністрів.

Своєю чергою сам Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24», коментуючи відставку міністрів економіки та інфраструктури, і, відповідаючи на запитання ведучих про те, чи писав він заяву про відставку, заявив, що жодних заяв він не писав.

Додамо, що станом на 15 травня щеплення проти коронавірусу зробили більше 936 тисячам українців. Ще понад 525 тисяч людей «стоять» на черзі, Львівська область – друга за кількістю охочих.

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