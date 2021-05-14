Троє міністрів йдуть у відставку

Відразу троє очільників українських міністерств подали заяви про відставку. Йдеться про міністрів Максима Степанова, Ігоря Петрашка та Владислава Криклія. Про це повідомила прессекретарка голови Верховної Ради України Ольга Туній у Facebook, передає Львівський портал.

Так, 14 травня стало відомо про офіційні заяви про відставку трьох міністрів. Це очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій, очільник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

«До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія», – написала Ольга Туній.

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Згодом вона також поінформувала:

«Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання Прем’єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова».

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Фото Фокус