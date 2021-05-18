ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині затримали водія, який напідпитку збив пенсіонера і втік

Юлія Осим

|

17 травня близько вечора нетверезий водій «Лади» наїхав на пенсіонера та втік з місця події. ДТП сталася у селі Стені поблизу Новояворівська. Потерпілого госпіталізували, а порушника поліцейські невдовзі затримали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Вчора близько 17:30 на автодорозі неподалік села Стені Яворівського району невідомий керманич невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода – 74-річного мешканця міста Рудно, та втік з місця події. Потерпілого з важкими травмами госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з лікарень району.

Правоохоронці оперативно розшукали водія-втікача. Ним виявився 60-річний житель Новояворівська. Автомобіль ВАЗ-2106, яким був скоєний наїзд, вилучений на арештмайданчик.

Реклама партнерів

Медичне освідчення показало, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – у нього в крові було виявлено 1,76 проміле алкоголю.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Водія затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, від початку року на дорогах Львівщини сталося 214 ДТП. З них 29 ДТП – з потерпілими. Правоохоронці притягнули до відповідальності понад 3 тисячі п’яних керманичів.

Фото Поліція Львівщини

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...