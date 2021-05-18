На Львівщині затримали водія, який напідпитку збив пенсіонера і втік

17 травня близько вечора нетверезий водій «Лади» наїхав на пенсіонера та втік з місця події. ДТП сталася у селі Стені поблизу Новояворівська. Потерпілого госпіталізували, а порушника поліцейські невдовзі затримали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Вчора близько 17:30 на автодорозі неподалік села Стені Яворівського району невідомий керманич невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода – 74-річного мешканця міста Рудно, та втік з місця події. Потерпілого з важкими травмами госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з лікарень району.

Правоохоронці оперативно розшукали водія-втікача. Ним виявився 60-річний житель Новояворівська. Автомобіль ВАЗ-2106, яким був скоєний наїзд, вилучений на арештмайданчик.

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Медичне освідчення показало, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – у нього в крові було виявлено 1,76 проміле алкоголю.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Водія затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, від початку року на дорогах Львівщини сталося 214 ДТП. З них 29 ДТП – з потерпілими. Правоохоронці притягнули до відповідальності понад 3 тисячі п’яних керманичів.

Фото Поліція Львівщини

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