За п'ять місяців на Львівщині патрульні виявили понад 3 000 нетверезих водіїв

Від початку року на Львівщині патрульні виявили понад три тисячі нетверезих водіїв. Загалом на дорогах області сталося 214 «п’яних» ДТП, внаслідок чого одна особа загинула. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, упрождовж понад п’яти місяців на дорогах Львова та області сталося 214 дорожньо-транспортних пригод за участю нетверезих водіїв. З них 29 ДТП – з потерпілими, внаслідок яких одна особа загинула, ще 48 – були травмовані. Правоохоронці виявили та притягнули до відповідальності більше 3 тисяч водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Одна з цих дорожньо-транспортних пригод сталась в ніч на 5 травня в одному з сіл Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, на грунтовій дорозі зіткнулись автомобіль «Фольксваген Пасат», яким керував 29-річний місцевий мешканець та ЗАЗ «Славута» під керуванням мешканця того ж села віком 24 роки. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки «Фольквсагена», одна – віком 17 років, була госпіталізована у реанімаційне відділення лікарні, другу – 20-річну, після обстеження медики відпустили додому.

Під час медичного освідчення було встановлено, що обидва водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. За фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

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