ОСТАННІ НОВИНИ

За п'ять місяців на Львівщині патрульні виявили понад 3 000 нетверезих водіїв

Юлія Осим

|

Від початку року на Львівщині патрульні виявили понад три тисячі нетверезих водіїв. Загалом на дорогах області сталося 214 «п’яних» ДТП, внаслідок чого одна особа загинула. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, упрождовж понад п’яти місяців на дорогах Львова та області сталося 214 дорожньо-транспортних пригод за участю нетверезих водіїв. З них 29 ДТП – з потерпілими, внаслідок яких одна особа загинула, ще 48 – були травмовані. Правоохоронці виявили та притягнули до відповідальності більше 3 тисяч водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Одна з цих дорожньо-транспортних пригод сталась в ніч на 5 травня в одному з сіл Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, на грунтовій дорозі зіткнулись автомобіль «Фольксваген Пасат», яким керував 29-річний місцевий мешканець та ЗАЗ «Славута» під керуванням мешканця того ж села віком 24 роки. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки «Фольквсагена», одна – віком 17 років, була госпіталізована у реанімаційне відділення лікарні, другу – 20-річну, після обстеження медики відпустили додому.

Під час медичного освідчення було встановлено, що обидва водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. За фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...