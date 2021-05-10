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Заявки на «карантинні» 8 тисяч прийматимуть до 19 травня

Ольга Денисяка

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Підприємці та наймані працівники, які постраждали через посилення карантину у їхньому регіоні, можуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги до 19 травня. Про це 9 травня повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Львівський портал.

За словами Шмигаля, отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів із дня запровадження «червоної» зони в регіоні. Якщо область була віднесена до «червоної» зони протягом лютого-березня, то звернутися по фінансову допомогу можна через портал або застосунок Дія до 19 травня.

Також він зазначив, що загалом на ці виплати вже скерували 600 млн грн.

Про те, як подати заявку, аби отримати карантинні 8 тисяч гривень читайте за цим посиланням.

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Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада прийняла закон щодо підтримки бізнесу, який змушений призупинити свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах. Підприємцям мають гарантовано виплатити по 8000 грн із держбюджету. Також місцева влада може давати додаткові доплати бізнесу.

Додамо, що Львівська область у «червоній» зоні перебувала з 25 березня до 25 квітня.

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