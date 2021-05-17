В ЄС заявили про намір відновити туристичні поїздки вже влітку

У Євросоюзі вже створені необхідні умови для «безпечного відновлення туризму» влітку. Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

«Зрозуміло, що ситуація залишається складною. Однак я впевнений, що ми нарешті побачимо світло в кінці тунелю. Тепер у нас є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення туристичного сезону», – сказав Бретон.

Серед цих інструментів, за словами посадовця, «значне збільшення виробничих потужностей» вакцин, що змусило його повірити, що «до середини липня… буде доставлено достатньо доз, щоб вакцинувати 70% населення» блоку.

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Бретон також очолює робочу групу зі стратегії ЄС із вакцинації проти COVID-19.

Він зазначив, що зелений цифровий сертифікат, який полегшить пересування в межах ЄС шляхом підтвердження того, що хтось має імунітет або недавно здав негативний тест на коронавірус, також дозволить забезпечити безпечні подорожі і туризм.

«Європейський парламент і Рада тепер готові завершити переговори по сертифікату до кінця травня. І я впевнений, що так, ми зможемо підготувати його до літа», – сказав Бретон.

Але він попередив, що «для повного відновлення туристичної екосистеми все ж буде потрібен час».

Раніше Львівський портал повідомляв, що 1 травня Болгарія відкрила свої кордони для туристів з інших країн, проте за умови пред’явлення одного з трьох обов’язкових документів для в’їзду.

14 травня Греція знову відкрилася для іноземних туристів, у тому числі для туристів з України. Відтак українці мають право на в’їзд до Греції з документом про вакцинацію, з негативним ПЛР-тестом або документом про перенесену інфекцію у термін від 2 до 9 місяців.

Водночас із 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.

Окрім того у Європейському Союзі планують з 15 червня запустити «ковід-паспорти», що суттєво спростить процедуру туристичних подорожей у Євросоюзі. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

Covid-паспорт, який будуть визнавати для спрощеної процедури туристичних подорожей в Європі, українці зможуть отримати з 1 липня. Процедура оформлення такого документа буде доступною онлайн.

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