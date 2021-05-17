Шмигаль назвав головну причину подання на звільнення Степанова

Основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров’я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає Укрінформ.

«Основна причина подання, звичайно, – це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично, постійне перенесення темпів поставок, темпів вакцинації», – сказав очільник уряду.

За його словами, щотижня на рівні президента відбувалися наради з цього питання, на яких глава МОЗ давав обіцянки про терміни постачання вакцин проти коронавірусу, запевняв, що препарати будуть і щеплення проводитимуться.

«Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров’я та міністра як менеджера», – заявив глава уряду.

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Крім того, за його словами, неможливо ігнорувати позицію парламентаріїв, які зібрали 150 голосів за розгляд парламентом питання про відставку міністра охорони здоров’я.

Як писав Львівський портал, 14 травня прессекретар голови парламенту повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова та ще двох міністрів.

Своєю чергою сам Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24», коментуючи відставку міністрів економіки та інфраструктури, і, відповідаючи на запитання ведучих про те, чи писав він заяву про відставку, заявив, що жодних заяв він не писав.

Зауважимо, у разі звільнення Максима Степанова, очолити МОЗ теперіншій головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Додамо, у Львові медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги висловили підтримку міністру охорони здоров’я Максиму Степанову. 17 травня під стінами закладу медпрацівники організували флешмоб #підтримуюСтепанова.

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