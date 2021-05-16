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За добу в лікарню з коронавірусом потрапили 66 мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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Станом на неділю, 16 травня, у стаціонарах Львівської області лікують понад 1300 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить трохи більше 28%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 66 хворих на Covid-19, ще 184 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1372 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежать 146 людей, в тому числі 38 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 28,39%.

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Станом на 16 травня хворих на коронавірус лікують:

  • у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 159
  • у Стрийській міській лікарні – 123
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 120
  • у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 109
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 104
  • у 8-ій міській лікарні Львова – 84
  • у Стебницькій міській лікарні – 76
  • у 1-ій міській лікарні Львова – 61
  • у Рудківській лікарні – 55
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 53
  • у Буській ЦРЛ – 49
  • у 5-ій міській лікарні Львова – 47
  • у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 44
  • у Самбірській ЦРЛ – 40
  • у Жидачівській ЦРЛ – 36
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 33
  • у Жовківській ЦРЛ – 32
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 31
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 26
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 26
  • у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 25
  • у Сокальській ЦРЛ – 25
  • у 1-му пологовому будинку Львова – 8
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили лише 113 нових хворих, загалом коронавірус підхопили вже більше 133 тисяч мешканців області.

Головний медик області заявив, що ситуація з Covid-19 на Львівщині стабілізувалась, втім хворих може побільшати вже найближчими днями.

Незважаючи на зменшення рівня захворюваності, смертність від коронавірусу на Львівщині все ще є високою. Загалом за час пандемії недуга забрала життя 3463 жителів області.

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