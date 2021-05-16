За добу в лікарню з коронавірусом потрапили 66 мешканців Львівщини

Станом на неділю, 16 травня, у стаціонарах Львівської області лікують понад 1300 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить трохи більше 28%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 66 хворих на Covid-19, ще 184 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1372 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежать 146 людей, в тому числі 38 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 28,39%.

Реклама партнерів

Станом на 16 травня хворих на коронавірус лікують:

у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 159

у Стрийській міській лікарні – 123

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 120

у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 109

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 104

у 8-ій міській лікарні Львова – 84

у Стебницькій міській лікарні – 76

у 1-ій міській лікарні Львова – 61

у Рудківській лікарні – 55

у Перемишлянській ЦРЛ – 53

у Буській ЦРЛ – 49

у 5-ій міській лікарні Львова – 47

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 44

у Самбірській ЦРЛ – 40

у Жидачівській ЦРЛ – 36

у Старосамбірській ЦРЛ – 33

у Жовківській ЦРЛ – 32

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 31

у Львівській обласній клінічній лікарні – 26

у Пустомитівській ЦРЛ – 26

у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 25

у Сокальській ЦРЛ – 25

у 1-му пологовому будинку Львова – 8

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили лише 113 нових хворих, загалом коронавірус підхопили вже більше 133 тисяч мешканців області.

Головний медик області заявив, що ситуація з Covid-19 на Львівщині стабілізувалась, втім хворих може побільшати вже найближчими днями.

Незважаючи на зменшення рівня захворюваності, смертність від коронавірусу на Львівщині все ще є високою. Загалом за час пандемії недуга забрала життя 3463 жителів області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.