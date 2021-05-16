За добу в лікарню з коронавірусом потрапили 66 мешканців Львівщини

Станом на неділю, 16 травня, у стаціонарах Львівської області лікують понад 1300 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить трохи більше 28%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 66 хворих на Covid-19, ще 184 людини скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1372 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежать 146 людей, в тому числі 38 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.
Завантаженість лікарень зараз становить 28,39%.
Станом на 16 травня хворих на коронавірус лікують:
- у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 159
- у Стрийській міській лікарні – 123
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 120
- у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 109
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 104
- у 8-ій міській лікарні Львова – 84
- у Стебницькій міській лікарні – 76
- у 1-ій міській лікарні Львова – 61
- у Рудківській лікарні – 55
- у Перемишлянській ЦРЛ – 53
- у Буській ЦРЛ – 49
- у 5-ій міській лікарні Львова – 47
- у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 44
- у Самбірській ЦРЛ – 40
- у Жидачівській ЦРЛ – 36
- у Старосамбірській ЦРЛ – 33
- у Жовківській ЦРЛ – 32
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 31
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 26
- у Пустомитівській ЦРЛ – 26
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 25
- у Сокальській ЦРЛ – 25
- у 1-му пологовому будинку Львова – 8
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6.
Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили лише 113 нових хворих, загалом коронавірус підхопили вже більше 133 тисяч мешканців області.
Головний медик області заявив, що ситуація з Covid-19 на Львівщині стабілізувалась, втім хворих може побільшати вже найближчими днями.
Незважаючи на зменшення рівня захворюваності, смертність від коронавірусу на Львівщині все ще є високою. Загалом за час пандемії недуга забрала життя 3463 жителів області.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба