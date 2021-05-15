В Україні заснували довічні стипендії для громадян, які рятували євреїв під час II Світової

Українці, які під час II Світової війни рятували євреїв від нацистських звірств, отримуватимуть довічні виплати. Відповідну стипендію заснував президент Володимир Зеленський. Про це йдеться в указі глави держави №193 від 14 травня.

Довічні стипендії отримуватимуть ті українці, які рятували євреїв на території держави у часи Другої світової війни і які удостоєні звання «Праведника народів світу» (найвища відзнака Ізраїлю) або «Праведника України» чи «Праведника Бабиного Яру» (відзнака Єврейської ради України).

Розмір довічної стипендії українцям-рятівникам євреїв має становити не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто 5307 грн. При цьому щомісячна виплата не залежить від розміру пенсії чи зарплати такої особи.

Як вказано в указі президента, довічні стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту, заснували «з метою належного вшанування їхньої мужності, самопожертви та гуманізму».

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Почнуть виплачувати стипендії протягом наступних трьох місяців. За цей час Кабінет Міністрів має забезпечити призначення таких виплат українцям-рятівникам. Також уряд повинен знайти на це кошти у держбюджеті-2021, а потім і на наступні роки.

Нагадаємо, 14 травня Україна вперше на державному рівні вшановувала пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової війни.

За даними істориків, за часи нацизму загалом було знищено близько 6 млн євреїв. Понад 1,4 млн із них припадає саме на Україну.

Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль присвоїв 2 659 громадянам України звання «Праведника народів світу» за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Водночас в Українському інституті національної пам’яті кажуть: ця цифра не відображає реальну кількість рятівників – тисячі з них досі залишаються невизнаними й невідомими.

Детальніше про «зачистку» євреїв нацистами в окупованій Галичині, про те, хто і як відчайдушно рятував їх під час Голокосту, читайте у статті «Врятувати приреченого».

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