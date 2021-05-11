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Україна вперше вшанує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час ІІ Світової

Наталя Дуляба

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Вже цієї п’ятниці, 14 травня, Україна вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час ІІ Світової війни. Про це Львівському порталу повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

Україна вперше на державному рівні вшанує пам’ять українців, які рятували євреїв під час ІІ Світової війни. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада, відтак щороку таким Днем пам’яті буде 14 травня.

Тому протягом 11-13 травня Національний музей історії України у Другій світовій війні разом з Інститутом національної пам’яті розповість 26 історій порятунку із кожного регіону України.

А  під час круглого столу 14 травня обговорять низку питань, зокрема й гідного вшанування подвигу українців-рятівників як на державному, так і на міжнародному рівнях.

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Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль присвоїв 2 659 громадянам України звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення.

Водночас в Українському інституті національної пам’яті кажуть: ця цифра не відображає реальну кількість рятівників – тисячі з них досі залишаються невизнаними й невідомими.

Зазначимо, що звання Праведника народів світу – нагорода Ізраїля, яку надають громадянам інших країн, які в роки Другої світової війни в окупованій нацистами Європі рятували євреїв від знищення.

Відповідно до даних Інституту історії України НАН України, за часи нацизму загалом було знищено близько 6 млн євреїв. Понад 1,4 млн із них припадає на Україну.

Рятували євреїв різними методами, зокрема переховували від нацистів та колаборантів; надавали фальшиві чи справжні чужі документи або посвідчення; організовували втечі з гетто або таборів.

Як писав Львівський портал, торік у Львові відзначили шістьох родин із Львівської, Волинської та Рівненської областей, які рятували євреїв під час Голокосту. Всім їм присвоєно звання Праведників народів світу. Загалом за останні 25 років такі нагороди вручили більше 2600 українцям.

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