Легендарні «Друзі» повертаються. У травні покажуть новий епізод серіалу

Шестеро відомих акторів легендарного телесеріалу «Друзі» взяли участь у зйомках спецепізоду серіалу. Новий епізод представлять глядачам на стрімінговому сервісі HBO Max із 27 травня, пише BBC.

Утім, шанувальникам культового серіалу не варто сподіватися на продовження історій його героїв. Новий епізод знімався без сценарію, й актори беруть участь у ньому як реальні люди, а не як їхні персонажі.

Чутки про возз’єднання «Друзів» з’явилися ще у листопаді 2019 року. Спочатку реюніон мав відбутися у травні 2020 року, але пандемія затримала зйомки на рік.

У результаті актори зустрілися у квітні цього року в павільйоні Warner Bros в Каліфорнії – тому самому, де йшли зйомки оригінального серіалу.

Як відомо, серіал «Друзі» вийшов на екрани більше 25 років тому, але досі залишається найпопулярнішим телесеріалом серед молоді. З 1994 по 2004 роки зйомок булот випущено 10 сезонів, що налічують 236 серій.

У новому епізоді візяли участь всі шість учасників оригінального складу: Меттью Перрі (Чендлер), Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї) і Девід Швіммер (Рос).

HBO також опублікувала офіційний тизер нового епізоду на своєму каналі в YouTube. У ньому шестеро друзів йдуть разом під мелодію легендарної для прихильників серіалу пісні «I’ll Be There For You» групи The Rembrandts.



