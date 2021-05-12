Вакцинувати від Covid з черги «Дія» почнуть вже на цих вихідних, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися у електронну чергу через застосунок «Дія», почнуть вакцинувати уже на ці вихідні, 15-16 травня. Про це глава уряд повідомив під час прессконференції, передає УП.

«Протягом суботи і неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал «Дія», зможуть отримати вакцини уже в порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у відповідні кабінети щеплення на своїй території і отримувати щеплення тими вакцинами, які доступні», – повідомив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, у будні вакцинують більше населення, а в суботу і неділю спостерігається «просідання». Тому уряд вирішив на вихідних вакцинувати всіх охочих.

Водночас, щеплення на вихідних не робитимуть вакцинами, отриманими від COVAX.

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Прем’єр додав, що вакцини в рамках ініціативи COVAX будуть використовувати виключно за національним планом.

Зазначимо, станом на 10 травня на щеплення проти коронавірусу чекають понад 525 тисяч українців. Найбільше охочих вакцинуватись – зі столиці, на другому місці йде Львівщина.

Запис до листа очікування вакцинації проти Covid-19 в Україні відкрили з 1 березня. Записатись до списку можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія» та його мобільний додаток, національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню коронавірусу за номером телефону: 0-800-60-20-19 (дзвінки безкоштовні).

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Всі щеплення роблять спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

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