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Німець намагався потрапити в Україну з підробленим ПЛР-тестом

Вероніка Рой

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Громадянин Німеччини намагався в’їхати до України із ПЛР-тестом на коронавірус іншої особи. Підроблений документ пасажиру надав водій мікроавтобусу. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Випадок трапився у пункті пропуску «Шегині». 32-річний громадянин Німеччини був пасажиром мікроавтобуса марки «Мерседес», який їхав до України з Польщі. Під час перевірки наданих результатів тесту інспектор прикордонного контролю засумнівався у його дійсності, адже чоловік помітно нервував.

В ході ретельнішого дослідження прикордонники встановили, що під час зчитування QR-коду ПЛР-тесту відображається інша особа. Також чоловік не міг зайти на сторінку особистого кабінету. Та в ході бесід правоохоронці дізналися, що даний тест іноземцю надав водій мікроавтобусу для в’їзду на територію України. Згодом водій підтвердив факт надання підробленого ПЛР-тесту пасажиру.

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До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

Прикордонники додають, що це вже 15 випадок виявлення прикордонниками Львівського загону підроблених ПЛР-тестів.

Нагадаємо, нещодавно у двох пунктах пропуску на Львівщині прикордонники викрили 11 осіб, які намагалися перетнути кордон з підробленими ПЛР-тестуваннями на COVID-19.

Також наприкінці квітня суд оштрафував мешканця Львівщини, який підробив ПЛР-тест на COVID, аби не перебувати на самоізоляції.

Додамо, у Львівській області фіксують випадки продажу фальшивих негативних ПЛР-тестів на коронавірус. Їх підпільно тиражують для виїзду за кордон або для того, щоб уникнути двотижневої самоізоляції по приїзді з країн «червоної зони».

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Зображення: прикордонники

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