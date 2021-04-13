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На Львівщині 11 українців намагалися перетнути з кордон з фальшивими ПЛР-тестами

Вероніка Рой

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У двох пунктах пропуску на Львівщині прикордонники викрили 11 осіб, які намагалися перетнути кордон з підробленими ПЛР-тестування на COVID-19. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Один з випадків трапився у пункті пропуску «Краківець», де прикордонники виявили 7 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19. Українці в’їжджали в країну з Польщі мікроавтобусом «Мерседес».

«Під час перевірки результатів прикордонник засумнівався у їх дійсності. В ході ретельнішого дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також встановили, що під час зчитування QR-коду всіх бланків надавалася інформація про одного пацієнта клініки, громадянина Румунії, більше того « на бланку тексту час видачі результатів ще не настав», – розповідають у ДПСУ.

Інший випадок стався у пункті пропуску «Грушів». В Україну прибув автобус марки «Ван Хул». Під час проходження паспортного контролю 4 особи надали ПЛР-тести з ознаками підробки. Коли прикордонники спробували відсканувати QR-коди бланків – побачили, що інформація про пацієнтів за ними відсутня. Згодом двоє українців зізналися, що купили ці довідки у водія автобуса.

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Про виявлені випадки фальшивих ПЛР-тестів прикордонники повідомили поліцейських.

До слова, раніше Львівський портал інформував, що у Львівській області фіксують випадки продажу фальшивих негативних ПЛР-тестів на коронавірус. Їх підпільно тиражують для виїзду за кордон або для того, щоб уникнути двотижневої самоізоляції по приїзді з країн «червоної зони».

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