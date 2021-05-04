Суд оштрафував мешканця Львівщини за підробку ПЛР-тесту

Яворівський районний суд визнав винним чоловіка, який підробив ПЛР-тест на COVID, аби не перебувати на самоізоляції. Мешканця Львівщини оштрафували на 850 грн. Про це повідомляє Главком з посиланням на вирок від 28 квітня.

За даними слідства, 7 квітня обвинувачений вдома за допомогою комп’ютерної техніки виготовив документ про негативний ПЛР-тест на Covid-19. Фальшивий документ був зроблений на бланку «Першої соціальної медичної лабораторії «Ескулаб» без відтиску круглої печатки підприємства та відповідного QR-коду. У такий спосіб чоловік планував уникнути самоізоляції на території України.

Наступного дня, 8 квітня, під час перетину пункту пропуску «Краківець-Корчова», рухаючись в Україну з Польщі, чоловік продемонстрував прикордоннику начебто свій негативний ПЛР-тест на Covid-19.

У суді обвинувачений визнав вину і пояснив, що дійсно підробив висновок дослідження з негативним результатом, не здававши жодних аналізів, який в подальшому пред’явив прикордоннику під час проходження митного контролю. Яворівський районний суд оштрафував мешканця Львівщини на 850 грн.

Реклама партнерів

Також чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку й затвердив суд.

Нагадаємо, нещодавно у двох пунктах пропуску на Львівщині прикордонники викрили 11 осіб, які намагалися перетнути кордон з підробленими ПЛР-тестуваннями на COVID-19.

Додамо, у Львівській області фіксують випадки продажу фальшивих негативних ПЛР-тестів на коронавірус. Їх підпільно тиражують для виїзду за кордон або для того, щоб уникнути двотижневої самоізоляції по приїзді з країн «червоної зони».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.