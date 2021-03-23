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На Львівщині виявиляють випадки продажу фальшивих ПЛР-тестів на COVID

Вероніка Рой

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У Львівській області фіксують випадки продажу фальшивих негативних ПЛР-тестів на коронавірус. Їх підпільно тиражують для виїзду за кордон або для того, щоб уникнути двотижневої самоізоляції по приїзді з країн «червоної зони». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На думку медиків, однією з причин поширення коронавірусу, можуть саме підробні ПЛР-тести. На Львівщині відомі випадки, коли їх підпільно продають для виїзду за кордон або для того, щоб уникнути двотижневої самоізоляції по приїзді з країн «червоної зони».

«В останні місяці у відділення медичних лабораторій у різних містах почали звертатися люди для отримання результатів ПЛР-тестів із неіснуючими номерами замовлень: тобто хотіли отримати оригінали документів про результати ПЛР-досліджень, які у нас насправді не проходили. І ці випадки не поодинокі. Виглядає на те, що люди десь купують собі фальшиві ПЛР-тести, їм надсилають на електронну пошту підробні довідки  із нашими реквізитами. А тоді вони звертаються до нас, щоб отримати оригінал. А у нашій базі інформації про ці замовлення немає», – розповідає керівник медичної лабораторії «Ескулаб» Денис Мельник.

Як з’ясували працівники лабораторій, контактами людей, які видають підробні результати ПЛР-тесту, «діляться» у візових центрах, турагенствах, іноді це роблять сімейні лікарі.

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«На довідці з результатом ПЛР-тесту є QR-код, який сканують митники. І тоді в людей починаються проблеми. Пощастить хіба тим, в кого митник забуде перевірити ці коди», – розповіли у лабораторії.

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