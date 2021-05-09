За добу коронавірус виявили ще у 329 жителів Львівщини

Станом на ранок неділі, 9 травня, у Львівській області зареєстровано 131643 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Лише за останню добу виявили 329 нових випадків, з них у Львові – 205, а померло ще 6 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У закладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 486 осіб, з них 457 ковідних пацієнтів, в реанімаційному відділенні – 47 осіб, на ШВЛ – 22 особи.

Поступило за добу у заклади Львова – 16 хворих на коронавірус, виписано – 8 осіб.

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За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 131 643 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3373 людей (+ 6 за минулу добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 109 235 осіб (+ 600 за минулу добу)..

За період вакцинації у Львові проведено 32556 щеплень від Covid-19. За 8 травня лише 252 особи.

Зауважимо, що останніми днями в області виявляють доволі низьку кількість інфікованих. Найменше хворих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Нагадаємо, що на Великодні свята Львівщина стала однією з областей-аутсайдерів, де не робили щеплень проти Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що у МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

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