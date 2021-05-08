Коронавірус забрав життя ще 22 жителів Львівщини

Станом на ранок суботи, 8 травня, на Львівщині зареєстровано 131314 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Лише за останню добу виявлено 478 нових випадків, з них у Львові – 122. Ще 22 людини померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У закладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 478 осіб, з них 451 ковідний пацієнт, в реанімаційному відділенні – 39 осіб, на ШВЛ – 22 особи.

Поступило за добу у заклади Львова – 27 осіб, виписано – 68 осіб.

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За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 131 314 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3367 людей (+ 22 за минулу добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 108 653 осіб (+ 1 518 за минулу добу).

Водночас впродовж 07 травня від коронавірусу у Львові вакцинували 1746 осіб.

Зауважимо, що останніми днями в області виявляють доволі низьку кількість інфікованих. Найменше хворих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Нагадаємо, що на Великодні свята Львівщина стала однією з областей-аутсайдерів, де не робили щеплень проти Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що у МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

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