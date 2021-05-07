Наступного тижня кількість хворих на Covid на Львівщині може зрости, – головний медик області

З наступного тижня на Львівщині очікують зростання кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Це пов’язують з мобільністю та збільшенням контактів людей під час Великодніх свят. Про це 7 травня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, ситуація з Covid в області стабілізувалася, а кількість госпіталізацій дещо зменшилася.

«Ситуація з коронавірусом за останній період дещо стабілізувалася. Проте ми не втрачаємо пильність, бо розуміємо, що пройшов святковий період і відповідно збільшилася мобільність населення, що може призвести до росту кількості хворих. Кількість хворих на коронавірус наступного тижня вже може збільшитися. Тому робота системи охорони здоров’я спрямована на те, аби максимально не втрачати пильність та у будь-який час бути готовим до надання медичної допомоги», – зазначає Орест Чемерис.

Зазначимо, станом на сьогодні у лікарнях Львівщини перебуває 1794 пацієнтів з Covid. Медзаклади на 37,30 % заповнені хворими. В реанімації перебуває 178 людей, з них на апаратах ШВЛ – 43.

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Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

у лікарні швидкої допомоги Львова – 239

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 169

у Центрі легеневого здоров’я – 138

у Стрийській міській лікарні – 131

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 122

у 8 міській лікарні Львова – 121

у 1 міській лікарні Львова – 96

у Стебницькій міській лікарні – 92

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 82

у Буській центральній районній лікарні – 66

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 64

у 5 міській лікарні Львова – 59

у Жидачівській центральній районній лікарні – 50

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 50

у Рудківській лікарні – 47

у Сокальській центральній районній лікарні – 41

у Жовківській центральній районній лікарні – 40

у Самбірській центральній районній лікарні – 37

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 35

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 34

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 31

у Львівській обласній клінічній лікарні – 27

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 15

у 1-му пологовому будинку – 8

Нагадаємо, на Львівщині 107 135 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 256 нових хворих.

Зауважимо, що останніми днями в області виявляють доволі низьку кількість інфікованих. Найменше хворих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Нагадаємо, що на Великодні свята Львівщина стала однією з областей-аутсайдерів, де не робили щеплень проти Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що у МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

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