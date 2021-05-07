Covid безслідно не проходить. Як змінилася симптоматика захворювання

Від початку пандемії симптоматика коронавірусу змінилася. Тепер інфекція частіше вражає молодих людей без супутніх патологій, а переносити Covid вони стали у значно важчій формі. Крім цього пацієнти, що побороли інфекцію у важкій формі, борються із постковідними наслідками. Про це 7 травня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, коронавірус став вражати молодих людей, які тепер частіше потрапляють у стаціонари з пневмоніями у середньому ступені важкості та у важкому стані.

«Ми говоримо про те, що коронавірус протягом року змінюється. Симптоматика залежить від багатьох чинників. Зараз Covid вражає молодше населення. Це не класичні пацієнти, яких ми зустрічали на початку пандемії. Тоді в основному були люди старшого віку із супутніми патологіями. Зараз ми зустрічаємо багато пацієнтів молодого та середнього віку без супутніх патологій, які раніше не скаржилися на здоров’я. У цих людей з’являються симптоми пневмоній, вони поступають у стаціонари із середнім ступенем важкості та у важкому стані. Як правило, на жаль, ці пацієнти – кисневозалежні», – зазначає Орест Чемерис.

Він зауважив, що тепер досить часто першими проявами коронавірусу є наявність катаральних явищ, якими люди нехтують.

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«Хочу відзначити, що відсутність смаку і нюху не стало основним симптомом, при якому є Covid. Навіть наявність катаральних явищ, якими люди часто нехтують, як правило є першим проявом коронавірусу», – пояснює головний медик Львівщини.

Орест Чемерис зазначив, що Covid безслідно не проходить. Дуже часто після перенесеного захворювання у важкому чи середньому ступені важкості в пацієнтів з’являються постковідні наслідки.

«Люди, які перенесли Covid, в основному мова про середніх та важких хворих, мають багато постковідних наслідків. Вони першочергово проявляються з вираженими стійкими проявами загальної слабкості, неврологічними проявами та серцево-судинними захворюваннями», – додав посадовець.

Нагадаємо, на Львівщині 107 135 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 256 нових хворих.

Зауважимо, що останніми днями в області виявляють доволі низьку кількість інфікованих. Найменше хворих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Додамо, що у МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА. Збільшення кількості хворих на Covid в області очікують вже з наступного тижня.

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