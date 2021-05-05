Територію двох кладовищ Львова розширять через брак місць для поховання

У Львові планують розширити Голосківське та Сихівське кладовище через потребу додаткових місць для поховання. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

За його словами, Львів посідає четверте місце серед обласних центрів в Україні за потребою додаткових місць на кладовищах. Посадовець стверджує, що зараз ситуація з місцями на міських кладовищах – складна.

У зв’язку з цим, у міськраді вирішили вирішили розширити Голосківський цвинтар у межах 10 га та Сихівський – у межах 16 га. Процес розширення цих двох кладовищ, за словами Олександра Одинця, займе щонайменше рік часу.

«З місцями на кладовищах у Львові дуже складна ситуація. Виходячи з тих площ, які на сьогодні у нас є підготовленими та тією статистикою смертей, що ми маємо зараз, місць нам вистачить на два роки. Тому ми хочемо розшити діючі цвинтарі – це Голосківський і Сихівський. Ми сподіваємося, що швидкий процес у нас буде по розширенню Голосківського цвинтаря. Але обидва ці процеси прив’язані до рішень органів центральної виконавчої влади, оскільки це землі лісового призначення. Тому ці процес, я думаю, триватимуть мінімум рік часу», – зазначає посадовець.

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Нагадаємо, на території Львова нині є 12 цвинтарів, з яких працює лише один – Голосківський. Інші кладовища, зокрема Сихівський і Янівський – працюють під поховання до родичів, якщо там було залишено місце. Втім ліміт земельних ділянок і на цих цвинтарях вичерпується.

Свої корективи внесла і пандемія коронавірусу. За рік кількість поховань зросла на 26%.

У мерії вже прогнозують, що місць для поховання у Львові вистачить орієнтовно на два роки. Тому ще у 2019 році депутати наголошували на тому, що місту під новий цвинтар потрібно знайти близько 180 га землі і збудувати крематорій.

Крематорій у Львові планують збудувати відразу біля Голосківського цвинтаря. Для цього у мерії збираються виділити 2 га землі. Також міськрада Львова вирішила оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проєкт крематорію.

Детальніше про те, яка ситуація із будівництвом крематорію у Львові, читайте у нашому матеріалі.

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