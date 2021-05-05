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Через обвал мосту на трасі Львів – Луцьк поліція відкрила кримінал

Наталя Дуляба

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За фактом обвалу мосту на трасі Львів – Луцьк відкрито кримінальне провадження. Справу кваліфікували як службова недбалість. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання: або штраф від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або до двох років виправних робіт, або до трьох років обмеження волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, йдеться про міст на трасі Львів – Луцьк у селі Гайок, що неподалік Кам’янки-Бузької. Він обвалився ввечері Поливаного понеділка, 3 травня. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Міст п’ять останніх років був у передаварійному стані, на чому незадовго до обвалу наголошували користувачі у соцмережах. Його збудували ще у 1960 році, відтоді міст жодного разу капітально не ремонтували, хоча він й перебував на балансі Служби автомобільних доріг Львівської області.

На думку експертів, обвал стався через те, що мостом безконтрольно їздили вантажівки, незважаючи на заборону.

Рух цією ділянкою траси Львів – Луцьк перекрили, натомість для водіїв організували тимчасову схему об’їзду. Детальніше – за цим посиланням.

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