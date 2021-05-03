На трасі Львів–Луцьк обвалився міст

У понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів–Луцьк стався обвал моста. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Падіння мосту відбулося поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району Львівщини.
«Впав міст біля села Гайок. Траса Львів–Луцьк непроїзна», – повідомив Ігор Зінкевич.
За попередніми даними внаслідок падіння мосту ніхто не постраждав.
Фото: Варта1
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Андрій Котенський