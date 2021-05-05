Назвали ймовірну причину руйнування мосту на трасі Львів-Луцьк

Руйнацію моста на трасі Львів-Луцьк поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району могли спричинити багатотонні вантажівки, що курсували ним, попри заборону. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

Як відомо, 3 травня стався обвал аварійного 61-літнього мосту на трасі Львів-Луцьк. Внаслідок обвалу постраждалих немає. Рух цією ділянкою заборонили. Крім цього через обвал мосту було визначено схеми об’їзду.

Міст був збудований у 1960 році. Відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався.

На думку кандидата технічних наук та провідного експерта будівельного Максима Коваля, руйнацію цього моста спричинила безвідповідальність водіїв, адже попри заборону через аварійний міст продовжували курсувати багатотонні вантажівки.

Реклама партнерів

У Службі автомобільних доріг кажуть, що автошлях Львів – Радехів – Луцьк – національного значення та є одним із важливих артерій Львівщини, яка з’єднує з Волинською областю. Внаслідок руйнування моста завдано чимало шкоди мешканцям та гостям регіону. Зокрема, було припинено міжобласне автомобільне та приміське автобусне сполучення, громадського транспорту, ускладнено вантажне перевезення критично важливих вантажів та товарів.

Наразі для об’їзду зруйнованої переправи влаштовані всі відповідні дорожні знаки, а робітники вже розпочали демонтаж зруйнованих елементів мостового переходу через річку Західний Буг та проводять підготовчі роботи для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Служба автомобільних доріг