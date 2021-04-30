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Школярі Львова повертаються за парти

Юлія Осим

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У зв’язку з тим, що Львівщина перейшла у «жовту» карантинну зону, учні львівських шкіл повернуться за парти. До очного навчання школярі перейдуть після Великодніх свят. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Так, з середи, 5 травня, учні усіх класів шкіл міста повернуться за парти.

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Зазначимо, що наразі навчальні заклади відвідують учні 1-4 класів та вихованці дитячих садочків. А наступного тижня до очного навчання повернуться всі школярі. У дошкільних закладах навчання продовжується без змін.

Також з 5 травня до очної роботи повернуться усі позашкільні заклади, гуртки та секції.

Нагадаємо, школярі області повернулися за парти 26 квітня.

Як повідомляв Львівський портал, з 26 квітня Львівщина перейшла до «жовтої» карантинної зони. Про обмеження, які діють, за посиланням.

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