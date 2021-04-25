Учні Львівщини повертаються за парти

У зв’язку з переходом Львівської область з «червоної» зони у «жовту» з понеділка, 26 квітня, усі школярі повертаються до очного навчання. Про це повідомив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Зазначимо, раніше обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення перевести на очне навчання учнів 1-4 класів. Проте через перехід Львівщини у «жовту» зону усі школярі області можуть повернутися за парти.

«З понеділка учні шкіл, відповідно до порядків, що затверджені у школах на випадок потрапляння у «жовту» зону, перейдуть з віддаленого на очне навчання, в окремих закладах – на змішане та зможуть відчути радість живого спілкування в процесі навчання», – зазначив Олег Паска.













WordPress Slideshow

Він також закликав усіх дотримуватися відповідних заходів безпеки, щоб учні могли успішно, без переходу на віддалене навчання, завершити навчальний рік.

Реклама партнерів

Наразі невідомо, як навчатимуть учні шкіл Львова. Адже місто нещодавно продовжило жорсткий карантин до 4 травня. Завтра засідатиме міська комісія ТЕБ і НС, яка й прийматиме рішення. Учні 1-4 класів шкіл Львова навчаються в очному режимі.

Як повідомляв Львівський портал, з 26 квітня Львівщина переходить до «жовтої» зони. Про те, які обмеження діятимуть у цій зоні, читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.