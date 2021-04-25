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Учні Львівщини повертаються за парти

Вероніка Рой

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У зв’язку з переходом Львівської область з «червоної» зони у «жовту» з понеділка, 26 квітня, усі школярі повертаються до очного навчання. Про це повідомив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Зазначимо, раніше обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення перевести на очне навчання учнів 1-4 класів. Проте через перехід Львівщини у «жовту» зону усі школярі області можуть повернутися за парти.

«З понеділка учні шкіл, відповідно до порядків, що затверджені у школах на випадок потрапляння у «жовту» зону, перейдуть з віддаленого на очне навчання, в окремих закладах – на змішане та зможуть відчути радість живого спілкування в процесі навчання», – зазначив Олег Паска.

Він також закликав усіх дотримуватися відповідних заходів безпеки, щоб учні могли успішно, без переходу на віддалене навчання, завершити навчальний рік.

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Наразі невідомо, як навчатимуть учні шкіл Львова. Адже місто нещодавно продовжило жорсткий карантин до 4 травня. Завтра засідатиме міська комісія ТЕБ і НС, яка й прийматиме рішення. Учні 1-4 класів шкіл Львова навчаються в очному режимі.

Як повідомляв Львівський портал, з 26 квітня Львівщина переходить до «жовтої» зони. Про те, які обмеження діятимуть у цій зоні, читайте за посиланням. 

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