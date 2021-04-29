В Україні за добу від Covid вакцинували рекордну кількість людей

Протягом 28 квітня в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей: 70 468 отримали першу дозу вакцини та ще одна людина отримала другу дозу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Як повідомив головний державний санітарний лікар, заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, з прибуттям нової партії вакцин в Україні нарощуватимуть темпи імунізації.

«Вчора в Україні було зроблено понад 70 тисяч щеплень проти COVID-19. Це рекордна кількість за весь період з початку вакцинальної кампанії. Наша система охорони здоров’я показала, що ми готові швидко вакцинувати велику кількість українців. З прибуттям нової партії вакцин ми будемо нарощувати темпи імунізації», – зазначає Віктор Ляшко.

За 28 квітня було зроблено на 50 879 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 267 мобільних бригад з імунізації у 1 693 пунктах щеплень. Найбільшу кількість щеплень було проведено в м. Києві – 7736 щеплень

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На Львівщині протягом 28 квітня провели 3 889 щеплень проти коронавірусу. Загалом в області вакцину вже отримали 47 847 осіб. З таким результатом Львівщина йде третьою в Україні.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Українців вакцинують трьома вакцинами: Covishield індійського та корейського виробництва, CoronaVac та Pfizer.

Зауважимо, з 28 квітня в Україні почали працювати 2 127 пунктів щеплення проти коронавірусу, з них 192 – на Львівщині. Поки що там роблять щеплення українцям від 65 років.

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