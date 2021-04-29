На Великдень біля кожного храму Львівщини патрулюватимуть поліцейські

На Львівщині на Великодні свята біля кожного храмів патрулюватимуть поліцейські, які стежитимуть за публічним порядком та дотриманням карантинних вимог. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Охорону публічного порядку у Львові та області під час Великодніх свят забезпечуватимуть близько трьох тисяч співробітників служб та підрозділів поліції Львівщини, управління патрульної поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, офіцерів та курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Ми ретельно проаналізували оперативну обстановку на Львівщині, визначили завдання, провели необхідні розрахунки особового складу та готові до будь-яких ситуацій», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Олександр Шляховський.

В суботу та неділю, 1 та 2 травня, правоохоронці патрулюватимуть поблизу кожного храму, де відбуватимуться освячення пасок та Великодні богослужіння – забезпечуватимуть публічний порядок та слідкуватимуть за дотриманням громадянами карантинних обмежень.

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«Враховуючи, що небезпека розповсюдження коронавірусної інфекції залишається високою, ми закликаємо усіх мешканців поставитись до святкувань відповідально – не забувайте користуватись індивідуальними засобами захисту та виконувати інші правила карантину. Сподіваюсь, на нашу свідомість і на те, що Великдень на Львівщині пройде без порушень правопорядку», – підкреслив очільник поліції Львівщини.

Нагадаємо, у Львові на Великодні свята мешканці міста зможуть відвідати церкви. Проте усе має відбуватися тільки на відкритому повітрі та з дотриманням дистанції між вірянами.

Під час освячення вірянам необхідно перебувати в масці. Крім цього мешканцям просять утриматися від поцілунків хрестів, ікон та святинь. Людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання, бажано максимально виключити відвідування служб.

Детальніше ознайомитися із рекомендаціями Ради Церков стосовно святкування Великодня можна за посиланням. Також Львівський портал зібрав розклад богослужінь на Великдень у храмах Львова.

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